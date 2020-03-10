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Lokmacı sınır kapısında 4. eylem BM'den yine izin yok

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Lokmacı sınır kapısında 4. eylem BM'den yine izin yok. Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek isteyenlere BM izin vermedi
Lokmacı sınır kapısında 4. eylem BM'den yine izin yok

Rum yönetiminin koronavirüs önlemi gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapaması, Lefkoşa Lokmacı’da düzenlenen dördüncü eylemle protesto ediliyor.

Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek  isteyenlere BM izin vermedi

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

Bu karara karşı çıkanlar, kapıların yeniden açılması için bugün dördüncü eylemi yapıyor. Dün yapılan eylemde BM askerleri ve eylemciler arasında gerilim yaşanmış, BM askerleri ara bölgeye barikat kurarak geçişi engellemişti.

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