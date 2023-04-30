Lokmacı Sınır Kapısı'nda polisi darp ettiği için mahkemeye çıkarıldı

Lokmacı Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada işlemin uzaması üzerine “Polisi darp", "Görevinden men", "Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarını işleyen zanlı Amın Homayun tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlı Amın Homayun’in 29 Nisan 2023 tarihinde saat 15.50 raddelerinde Lokmacı Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olması nedeni ile o esnada kabinde görevli olan sivil hizmet görevlisi M.Ö tarafından sorgulandığı esnada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak sureti ile uygunsuz tavr-ı harekette bulunup, kendisine müdahale etmeye çalışan polis memuru A.Ö’yü göğsünden ittirmek sureti ile polisi darp ve görevinden men etmek suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının makul güç kullanılarak suç üstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma balatıldığını belirtti.

Polis çcuşu Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereke kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlı ile birlikte olan ve söz konusu suçlara karışan ancak tutuklanacağı esnada ara bölgeye kaçan aranan bir şahsında bulunduğundan ilk etapda soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Alakan, zanlının soruşturma maksaltı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.