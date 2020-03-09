Lokmacı'da eylem sona erdi, eylemciler yarın için yine geleceklerini söylediler

Lokmacı Sınır Kapısı’nda toplanan eylemciler BM askerinin oluşturduğu barikatı aşmadı, ortak açıklama yapılarak eylem sonlandırıldı.
Yapılan açıklamada, "kapı açılana kadar eylemlerin tekrarlanacağı" ifade edildi.
Lokmacı Sınır Kapısı’nda toplanan eylemciler BM askerinin oluşturduğu barikatı aşmadı, ortak açıklama yapılarak eylem sonlandırıldı.
Yapılan açıklamada, "kapı açılana kadar eylemlerin tekrarlanacağı" ifade edildi.
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