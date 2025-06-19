  • BIST 9238.81
  • Altın 4269.976
  • Dolar 39.5678
  • Euro 45.4978
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Lokmacı'da “Toplumlar Arası Şölen” düzenlendi

» »
Lefkoşa Lokmacı’da dün akşam “Lefkoşa’nın Çeşitliliğini Kutluyoruz” sloganıyla “Toplumlar Arası Şölen” düzenlendi.
Lokmacı'da “Toplumlar Arası Şölen” düzenlendi

Şölen, iki toplum arasındaki iş birliğini ileriye taşımak ve kültürel çeşitliliğe saygıyı artırmak amacıyla Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) girişimiyle, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi desteğiyle yapıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI) ve CyprusInno da katkı sağladığı şölen Lokmacı Sınır Kapısı’nın her iki tarafından da düzenlendi.

Dün akşam saat 18.00’de başlayan şölen, 22.00’ye kadar çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kültürel ürünler tanıtıldı

Etkinlik kapsamında, sınır kapısının her iki tarafında; kültürel ürünlerin tanıtıldığı, sunulduğu, tadımının yapıldığı ve üretildiği stantlar kuruldu. Özellikle Kıbrıs’a özgü ürünlerin ve kooperatiflerin üretimlerinin yer aldığı stantlar sınır kapısını kullanan turistlerin ilgisini çekti.

Şölende iki toplumlu etkinlikler de düzenlendi. Güney’deki Ledra Sokağı’nda saat 20.00’de her iki taraftan katılımcılarla komedi gösterisi yapıldı. Ardından saat 21.00’de iki toplumlu müzik grubu “Let’s Sing Together” ise Arasta Meydanı’nda konser verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos ara bölgede buluşarak, komedi performans etkinliği ve müzik dinletisine katıldı. Başkanlar, ardından, stantları dolaşarak ürünlerin tadına baktı ve alışveriş yaptı.

Şölenin organizasyonunu üstlenen KTEZO proje koordinatörü Ersun Aytaç,  Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)  muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin UNFICYP himayesinde iki toplum arasında kültürel ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi için başlatılan çalışmaların bir parçası olduğunu ve etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Aytaç, insan akışının ve halkın bütünleşmesinin daha kolay olması nedeniyle daha güçlü bir işbirliği mesajının  verilebileceğine inandıkları için etkinliğin Lokmacı’da yapılmasına karar verdiklerini belirterek, esnafın da sürece dahil edilebileceği bir şölen düzenlendiğini ifade etti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, stantlarda sunulan kültürel zenginliğe dikkat çekerek, topluma “yapabiliriz” mesajı verme çabasında olduklarını kaydetti. Bu gibi iki toplumlu etkinliklerin sokakta olması gerektiğini savunduklarını belirten Tulga, kazandıkları deneyimlerle daha iyi organizasyonlar yapacaklarına inanç belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 12 kişi tutuklandı26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:36
  • Bu yola dikkat... Bir kısmı kapalı olacak!23 Mayıs 2025 Cuma 12:22
  • Lefkoşa’da Apartman Önünde Kavga: Üç Kişi Yaralandı22 Mayıs 2025 Perşembe 15:00
  • Cihangir'de ev yangını13 Mayıs 2025 Salı 14:50
  • “Merhamet” Temalı Bienal Lefkoşa 2025 için Sanatçı Çağrıları Açıldı08 Mayıs 2025 Perşembe 15:20
  • 'İrsen Küçük Köprülü Kavşağı' açılıyor08 Mayıs 2025 Perşembe 12:01
  • Hamitköy'den Kuzey Çevre Yolu'na çıkış bağlantısı perşembe gününden itibaren bir hafta trafiğe kapalı06 Mayıs 2025 Salı 15:28
  • Dev Miting Hazırlığı ... 100'e yakın örgüt Lefkoşa'da sokağa çıkıyor!02 Mayıs 2025 Cuma 14:13
  • Yılmazköy'de satılık Türk Koçanlı 300 Dönüm arazi ve arsalar29 Nisan 2025 Salı 10:25
  • Lefkoşa'da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek28 Nisan 2025 Pazartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti