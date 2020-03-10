Lokmacı’da Yaşanan Olaylar Rum Basınında

Rum kesiminin, tek yanlı aldığı kararla 29 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı dün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez gerçekleştirilen eylem ve Kıbrıs Türk polisi ile BM askerleri arasında yaşanan gerilim bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklerden Ledra Caddesinde Yeni Gerginlik- Karanfillerle Gittiler Ama UNFICYP Üyeleriyle Bozuştular- Polislerden Şiddet Olayları- Polis Olayları Araştırıyor- Kıbrıslı Türkler Bugün de Protesto Etkinliği Planlıyor” başlıklı haberinde, dün Lokmacı sınır kapısı bölgesinde yaşanan olaya geniş yer verdi.

Gazete “Polis Olayları Araştırıyor” ara başlıklı haberinde ise, Rum Polisinin, geçtiğimiz Cumartesi günü Lokmacı sınır kapısında yaşanan olaylarla ilgili olarak, elinde bulunan bazı videoları araştırmayı sürdürdüğünü yazdı.

Olaylar sırasında altı Kıbrıslı Rum polisi ile sekiz Kıbrıslı Türk’ün yaralandığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’a gelmeleri durumunda tutuklanmaları için, bazı kişilerin izole edilmesine çalışıldığını ekledi.

RUM GAZETECİLER BİRLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Öte yandan, Rum Gazeteciler Birliği (ESK) bir açıklama yaparak, sınır kapılarının kapanması dolayısıyla, geçtiğimiz Cumartesi günü Lokmacı sınır kapısında gerçekleştirilen iki toplumlu protesto gösterisi sırasında, Kıbrıslı Türk gazetecilerin görev başında yaralandıklarını belirtti.

Rum Gazeteciler Birliği, gazetecilerin görev başında yaralanmasının her nerede olursa olsun kabul edilmez bir uygulama olduğunu belirttiği açıklamasında, Rum Yönetiminin yetkili makamlarının, karşılarında yalnızca görev, rol ve misyonlarını yerine getiren gazeteciler olduğu zaman, daha fazla dikkat ve hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS SPEHAR İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan gazete “Olup Bittikten Sonra Önlemler- Lefkoşa’nın Yoğun Girişimleri UNFICYP’i Tutum Değiştirmeye Zorladı” başlıklı haberinde ise, Lefkoşa Rum kesiminin sert tepkisinin ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a yönelik müdahalesinin, UNFICYP’i, dün Lokmacı sınır kapısında meydana gelen hareketlilik sırasında daha kararlı bir şekilde hareket etmeye ve Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki geçiş noktasına yaklaşmasını önlemeye zorladığını iddia etti.

Bunun öncesinde geçtiğimiz Cumartesi günkü olayların yaşandığını yazan gazete, UNFICYP polisinin geçtiğimiz Cumartesi günü açıklanmayan nedenlerden ötürü eylemin noktasından ayrıldığını ve bunun sonucunda Rum polisinin, iki gösterici grubu arasında kaldığını öne sürdü.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in direktifiyle, Rum kesiminin UNFICYP’in eylemleriyle ilgili şiddetli rahatsızlığını iletmek için irtibata geçtiğini kaydeden gazete, konulardan birinin, UNFICYP polisinin geçtiğimiz Cumartesi günü Lokmacı sınır kapısındaki tutumu olduğunu belirtti.

Gazete, geçtiğimiz Cumartesi günü Lokmacı sınır kapısında yaşanan olaylarla ilgili olarak, Rum Yönetimi makamlarının BM Barış Gücü liderliğiyle uzlaştığı şeyin, Kıbrıslı Türk göstericilerin geçmemesi ve olay çıkmaması için, Yeşil Hat içerisinde polis memurları görevlendirileceği şeklinde olduğunu iletti.

Ancak gazete, Kıbrıslı Türk göstericiler etkinlik alanına yaklaştığı zaman, UNFICYP polisinin bölgeden ayrıldığını ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rum polislerin olduğu tarafa doğru hareket etmelerine izin verdiğini öne sürdü.

Kıbrıslı Türklerin dün Lokmacı sınır kapısında yeni bir etkinlik yapmasından önce ise UNFICYP’in buna tepki gösterdiğini yazan gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık’ın bir açıklama yaparak, vatandaşların güvenliğinin daha önemli bir öncelik olduğunu belirttiğini iletti.

Alim Sıddık, açıklamasında, UNFICYP’in barışçıl gösteri yapma hakkını desteklemesine rağmen, ara bölgedeki izin verilmeyen faaliyetlerin, kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Lokmacı sınır kapısında yaşanan olaylar Haravgi gazetesinde “Kıbrıslı Türk Sendikacıların Protesto Etkinliği- Üç Kıbrıslı Türk Gazeteci Polisin Gaz Bombasından Yaralandı”, Politis’te “Kapalı Sınır Kapısına Karanfil- Kıbrıslı Türkler ile BM Barış Gücü Üyeleri Arasında Küçük Bir Gerginlik”, Alithia’da ise “Kıbrıslı Türkler Tepkilerini Artırıyor” başlıklarıyla yer aldı.