Lokmacı'daki olaylar Rum basınında..

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar tarafından dün Lokmacı sınır kapısında, Rum hükümetinin bazı sınır kapılarını geçici olarak kapatması kararını protesto amacıyla karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri gösteri ve Rum polisinin müdahalesi Rum basınında da geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Ledra Yolunda Göz Yaşartıcı Sprey ve Gözyaşları – Kıbrıs Cumhuriyeti Düzeni Sağladı – Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Seslerini Ledra’da Birleştirdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum göstericilerin dün Lokmacı (Ledra-Uzun Yol) sınır kapısında gerçekleştirdikleri ortak gösteride Rum polisinin sert müdahalesiyle karşılaştıklarını yazdı.

Göstericilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs’ın bölünmesini ileri götürmekle suçladıklarını vurgulayan gazete, Rum hükümetinin gösteri noktasında Rum Çevik Kuvvet polislerini görevlendirdiğini, RMMO askerlerinin ise dün sınır kapısında görevlendirilmediklerini aktardı.

Gazete, RMMO yerine Barış Gücü askerlerinin görev aldıklarını belirtirken, Rum polisinin protestocular üzerine göz yaşartıcı gaz ve sprey sıktığını vurguladı.

Rum polisinden yapılan açıklamada ise, bazı Kıbrıslı Türk göstericilerin Barış Gücü kordonunu geçerek Rum polisinin barikatını geçmeye çalıştıkları, arbede sırasında dört polisin yaralandığı iddia edildi.

Gazete, olayların bitimi sonrasında gösteri noktasında görev yapan bazı Rum polislerinin ise, “Kıbrıs vatandaşlarıyla karşı karşıya gelmek zorunda kalmaktan duydukları üzüntüyü dile getirdiklerini” iddia etti.

Habere göre Rum polisler, Cumartesi günü Lokmacı kapısını kullanan kişilerin genellikle Kıbrıs sorununun çözümünü isteyen, oraya gelip kahvelerini içen aydın kesimden insanlar olduklarını belirterek “burası yerine belki de bazılarının alışveriş yapmak ve araçlarına benzin almak için kullandıkları başka bir barikat kapatılsaydı daha iyi olurdu” görüşünü ortaya koydular.

Alithia gazetesi ise haberini: “Barikatların Açılması Talebini Yinelediler – İki toplumlu Protesto Gösterisi ve Yeni Gerginlik – Barikatlar Sebebiyle Yeni Tartışma” başlıkları altında verdiği haberinde, Lokmacı sınır kapısında dün gerçekleştirilen gösterilerde, sınır kapılarının açılması talebinin yinelendiğini, Barış Gücü’nü aşan bazı Kıbrıslı Türk göstericilerin ise Rum polisinin “göz yaşartıcı spreyin sınırlı kullanımıyla” karşılaştıklarını yazdı.

Gazete, arbede sırasında dört Rum polisinin yaralandığını, polislerden birinin, Kıbrıslı Türk bir göstericinin başına metal tabelayla vurması sebebiyle hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.



AKEL VE HÜKÜMETTEN KARŞILIKLI ELEŞTİRİ

Gazete haberinin devamında, sınır kapılarının kapatılması kararı konusunda siyasi alanda da karşılıklı eleştiri ve açıklamaların devam ettiğini, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün konuya ilişkin açıklamasına Rum hükümetinden yanıtın gecikmediğini yazdı.

Bazı Rum siyasi partileri de, hem sınır kapılarının kapatılması hem de Lokmacı sınır kapısındaki gösteride yaşanan olayları değerlendirdiler.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Kiprianu dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgilenmediğini ifade etti.

Kiprianu, Anastasiadis’in çözüm arzusu konusunda halkı ikna etmeye çalışırken eylemlerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek “Şu anda iki toplum arasında gerginlik ve anlaşmazlığın artmasının yanı sıra, Anastasiadis’in ne yapmaya çalıştığı ve güvenilirliği konusunda BM’nin kuşkuya sokulduğu ve ilk kez BM’nin doğrudan Kıbrıs Rum tarafına yöneldiğini” ifade etti.

Kiprianu, bu yaşananların KKTC’deki çözüm yanlısı güçleri de zayıflattığını iddia ederek, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında müzakerelere yeniden nasıl başlanabileceği sorusunu dile getirdi.

Gazete, Kiprianu’nun açıklamalarına yanıtın gecikmediğini ve Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Kiprianu’yu “siyasi amaçlar gütmekle” suçladığını yazdı.

Habere göre Kusios, AKEL’in “tamamen sağlıkla ilgili bir konudan siyasi kazanımlar elde etmeye çalıştığını” iddia ederek Kiprianu’nun ne yaparsa yapsın, halkın sağlığını tehlikeye atacak uygulamalar empoze ettirmeyi başaramayacağını vurguladı.

Öte yandan bazı siyasi partiler de sınır kapılarının kapanması ve dünkü olaylara ilişkin açıklamalarda bulundular.

DİSİ’den yapılan açıklamada, sınır kapılarının kapatılmasının siyasi bir hedef gütmediği iddiası yinelenirken, serbest dolaşımı engelleyenin ne Rum polisi ne de RMMO askeri olduğu, engeli koyanın Türk askeri ve “işgali” olduğu iddiasında bulunuldu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kamu sağlığı konusunda önlem alma yetkilerine kuşkuyla bakanların “serbest dolaşıma asıl engel teşkil eden 40 binden fazla olan Türk askeri varlığına dayanan faşizmi güçlendirdiklerini” öne sürdü.

EDEK’ten yapılan açıklamada ise, sınır kapılarının kapatılmasını protesto edenlerin, aynı tepkiyi neden“Strovilya” (Akyar), “Denya” (Serhatköy) ve “Mağusa” konusunda Türk askerine vermedikleri sorusu dile getirildi.



Gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına da “Biber Gazı Yerine Zeytin Dalı” cümlesini öne çıkararak okuyucularına yansıttılar.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:



Fileleftheros: “Ledra Barikatında Yeni Olaylar – Kıbrıslı Türkler Polis Çemberini Geçmeyi Denedi – Polis Yaralandı”.



Haravgi: “Bölünme Virüsünü Durdurun – Başkan Eylemlerini İyi Ölçmeliydi”.



Simerini: “ Ledra Barikatında Yeni Olaylar”.