  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Lokmacı’daki tadilat ertelendi

» »
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lokmacı sınır kapısında 1 ve 2 Kasım’da yapacağını bildirdiği tadilatı ertelediği bilgisi verdiğini açıkladı.
Lokmacı’daki tadilat ertelendi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Hatırlanacağı üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tadilat gerekçesiyle, Lokmacı Kara Sınır Kapısını, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde giriş ve çıkışlara tamamen kapatacağı bizlere bildirilmiş ve bu durum kamuoyuna duyurulmuştu.

GKRY yetkililerinin makamlarımıza bugün (29 Ekim 2021) verdiği yeni bilgiye göre, söz konusu kararda değişiklik yapıldığı ve GKRY’nin, anılan tarihlerde (1-2 Kasım 2021) Lokmacı Sınır Kapısında yapmayı planladığı tadilatı ileriki bir tarihe ertelediği öğrenilmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Durumu: Şemsiyelerinizi unutmayın!30 Ekim 2021 Cumartesi 09:15
  • T24: Binali Yıldırım ziyaretine KKTC basınından tepki30 Ekim 2021 Cumartesi 09:01
  • UBP 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 08:53
  • KKTC'de Erdoğan'a muhalif siyasetçiler 29 Ekim Resepsiyonu'na davet edilmedi30 Ekim 2021 Cumartesi 08:45
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?30 Ekim 2021 Cumartesi 08:36
  • 29 Ekim Covid-19 Tablosu29 Ekim 2021 Cuma 18:31
  • Kıbrıslı Türkler İçin ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na Başvurular Uzatıldı29 Ekim 2021 Cuma 17:51
  • Kaleburnu’nda Yangın Çıktı29 Ekim 2021 Cuma 17:42
  • Bülent Ersoy: "Allah onların belasını versin"29 Ekim 2021 Cuma 17:11
  • “Egemen Eşitlik Platformu” Kuruldu29 Ekim 2021 Cuma 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti