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Lokmacı/Ledra'da BM askerleri ile KKTC Polis Güçleri arasında bu sabah arbede (VİDEO)

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Lokmacı/Ledra'da BM askerleri ile KKTC Polis Güçleri arasında bu sabah arbede (VİDEO)
Lokmacı/Ledra'da BM askerleri ile KKTC Polis Güçleri arasında bu sabah arbede (VİDEO)

KKTC Polis Güçleri BM askerlerini iterek ara bmlgede geriye itti.

Lokmacı kapısında BM askerleri barikat kurdu.

KKTC polis kuvvetleri BM askerlerinin tampon bölgede geriye doğru itti.

Kıbrıs Rum kesimi Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs (Kovid-19)  nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi.

O anlar ve yaşanan arbede kameralara  yansıdı.

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