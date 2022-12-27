Londra Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, Alanya’da Gazetecilerle Buluştu

Londra Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, bugün ALGC üyeleriyle söyleşi etkinliğinde bir araya gelerek gazetecilik ve dijitalleşme ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) daveti üzerine Alanya’ya giden Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, söyleşisinde Alanyalı gazetecilerle bir araya geldi.

Etkinliğe Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. ALGC Merkez Ofisi’nde gerçekleştirilen söyleşide Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, “Dijital çağ gazetecilikte neleri değiştirdi?”, “Gazeteciler ve medya kuruluşları dijital çağa nasıl ayak uyduracak?”, “İnternet gazeteciliği mesleğe neler getirdi, neler götürdü?” sorularını yanıtladı. Öz ayrıca “Ülkemizde ve dünyada basın özgürlüğü” konusuna da değindi.

Sadece ALGC üyelerine değil tüm gazetecilere açık olan söyleşi sonunda Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALGC Başkan Yardımcısı Mesut İlhan tarafından Vatan Öz’e Alanyaspor forması hediye edildi.

Sohbet havasında geçen söyleşiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öz ise ALGC yönetimi ve Alanyalı gazetecilere teşekkür etti.