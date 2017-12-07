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Londra Belediye Başkanı Han, ülkesini Hindistan'dan özür dilemeye çağırdı

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Londra Belediye Başkanı Han, ülkesini Hindistan'dan özür dilemeye çağırdı
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere'nin 1919’da işlediği Jallianwala Bagh katliamından dolayı özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Üzerinden neredeyse 100 yıl geçmesine karşın bunun yapılmamış olması utanç verici" dedi.

Hindistan’da temaslarda bulunan Han, Pencap eyaletinde 1919 katliamının gerçekleştiği Jallianwala Bagh bahçesini ziyaret etti. Han, ziyaretin ardından Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, “İngiliz hükümetini Jallianwala Bagh’da işlediği katliamdan ötürü Amritsar ve Hindistan halkından tam ve resmi bir özür dilemeye çağırıyorum. Üzerinden neredeyse 100 yıl geçmesine karşın bunun yapılmamış olması utanç verici" ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNİ ÖZRE DAVET EDEN EN ÜST DÜZEY İNGİLİZ YETKİLİ OLDU

İngiliz tarihinin en kanlı olayları arasında gösterilen Jallianwala Bagh katliamından dolayı Hindistan uzun yıllardır İngiltere’den özür talep ediyor. Han bu açıklamasıyla, ülkesini özür dilemeye davet eden en üst düzey İngiliz yetkili oldu.

EN AZ 349 KİŞİ ÖLDÜ, BİN 200 KİŞİ YARALANDI

İngiliz imparatorluğunun parçası olan Hindistan’ın Amritsar kasabasında 13 Nisan 1919’da kadınların ve çocukların da katıldığı sömürge hukukunu protesto amaçlı toplantıya, İngiliz ordusu silahla müdahale etmişti. Toplantının yapıldığı Jallianwala Bagh adlı bahçenin çıkışları askerler tarafından kapatılırken, İngiliz komutan Reginald Dyer’ın emriyle kalabalığa ateş açılmıştı. İngiliz makamlarına göre, ölü sayısı 379, yaralı sayısı bin 200 idi. Bazı kaynaklar ise ölü sayısının bini aşkın olduğunu iddia ediyor.

Jallianwala Bagh bugüne kadar aralarında 2. Elizabeth, eşi Prens Philip ve eski Başbakan David Cameron’ın da bulunduğu İngiliz yetkililer tarafından ziyaret edilmiş olsa da İngiltere kendisinden talep edilen resmi özürü henüz dilemedi.

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