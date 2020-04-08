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Londra Belediye Başkanı Khan: Salgının zirve yapmasına 10 günlük bir süre daha var

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Londra Belediye Başkanı Khan: Salgının zirve yapmasına 10 günlük bir süre daha var
Londra Belediye Başkanı Khan: Salgının zirve yapmasına 10 günlük bir süre daha var

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, "sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına yakın olunmadığını" söyledi ve "salgının zirve noktasına ulaşmasına 10 günlük bir süre olduğunu" belirtti.

Salı günü 276 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği başkent Londra, İngiltere'de salgının en yoğun görüldüğü yerlerden biri.

Londra'da salgının başlamasından bu yana sekiz de otobüs şöförü hayatını kaybetti.

BBC televizyonunun sabah programına katılan Khan "Düzenli olarak uzmanlarla görüşüyorum. Virüsün en kötü kısmı olan zirve noktasının büyük ihtimalle 10 gün sonra olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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