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Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor

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Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor
Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı toplu taşıma araçlarında yoğunluğu düşük tutmak, bunun için de bisiklet yollarının sayılarını artırmayı planlıyor.

Londra’nın en prestjli caddelerinden, Hyde Park ile Green Park’ı birbirine bağlayan Park Lane’in bir kısmı yol direkleriyle bölünerek bisikletlilere ayrıldı.

London Streetspace adı verilen projeyle kentteki pek çok yolun acil önlemler kapsamında benzer bir şekilde bölünerek bisikletlerin kullanımına ayrılması planlanıyor.

Planla ilgili konuşan Sadiq Khan, “Toplu taşıma sistemimiz Covid-19 baskısı altındayken Londralılara, araba kullanmaktan daha güvenli ve sürdürülebilir alternatifler sunmakta kararlıyım” dedi.

İngiltere’de bu hafta bazı işçiler işlerine geri dönmeye başlamıştı.

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