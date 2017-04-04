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Londra Belediyesi'nden çevreci olmayan araçlara ek vergi

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Londra Belediyesi'nden çevreci olmayan araçlara ek vergi
İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı Sadık Han, 2019 yılından itibaren havayı kirletme oranı yüksek araçların şehir merkezine girişleri için günlük 12,50 sterlin (57 Türk Lirası) ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

Kendisi de astım hastası olan Han, Ultra Düşük Emisyon Alanı (ULEZ) olarak belirlenen Londra’nın merkezinde düşük emisyon oranlarını karşılamayan tüm araçlar için 2019 yılının nisan ayından itibaren günlük 12,50 sterlin ek ücret alınacağını açıkladı.      

Daha önce Londra’nın en işlek alışveriş caddelerinden olan Oxford Caddesi’nin trafiğe kapatılacağını açıklayan Han, “Londra’nın havası ölümcül. Kenarda hiçbir şey yapmadan durmayacağım.” ifadesini kullandı.      

Han, 2020 yılından itibaren ULEZ sınırlarının otobüs, kamyon ve kamyonetleri de kapsayacak şekilde Londra’nın tamamına genişletileceğini söyledi.      

Düzenlemeden Euro 4 emisyon standartlarını karşılamayan benzinli araçlar ve Euro 6 emisyon standartlarını karşılamayan dizel araçlar etkilenecek.      

Londra’daki Kings College’ın araştırmasına göre başkentteki hava kirliliği doğrudan yada dolaylı olarak her yıl yaklaşık 9 bin 500 kişinin ölümüne neden oluyor.      

Araştırmaya göre eğer Londra’daki hava kirliliğinin önüne geçilemezse 2010 yılında doğmuş birinin ortalama yaşam süresi en az iki yıl azalmış olacak.               

Londra’daki hava kirliliğinin ekonomiye yaklaşık maliyetinin ortalama 3,7 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.      

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