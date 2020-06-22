Londra Kıbrıs’tan daha sıcak olacak

Hava tahmin raporlarına göre başkent Londra’nın, bu hafta ve önümüzdeki hafta Kıbrıs’tan sıcak ve Ibıza’nın ilkbahar ılıklığında olacağı açıklandı.

İngiltere ve Londra normalde tüm dünya tarafından yağmurları ve soğuk havası ile tanınan bir yer. Ancak bu günlerde Londra’da en sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan aşırı sıcaklar ile ilgili uzmanlar, öğle saatlerinde direkt güneş ışığına maruz kalmanın olumsuz etkileri olabileceğini, özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklardan korunması gerektiğini söyledi.

Bugün 23 derece olan hava sıcaklığının Çuma’ya kadar 33 dereceye yükselmesi bekleniyor.