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Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı: Bir kişi gözaltında, yaralılar var

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.
Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı: Bir kişi gözaltında, yaralılar var

Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

John McManus, "Londra Köprüsü'nde ilerliyor, güneyden kuzeye geçiyordum. Köprünün diğer tarafında bir kavga çıkmış gibiydi. Birkaç erkek, başka bir erkeğe saldırıyordu. Polis hızla bölgeye geldi. Bazıları silahlıydı. Bir kişiye ateş açtılar" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin yerel saatle 13:58'de bir bıçaklı saldırı ihbarı sonrası Londra Köprüsü yakınındaki bir bölgeye gittiği bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı ve yaralılar olduğu açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Johnson, polise ve acil servise hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

@10DowningStreet tarafından yapılan Twitter paylaşımı: "I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris JohnsonFotoğrafın Telif Hakkı @10DowningStreet@10DOWNİNGSTREET

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra Köprüsü'ndeki gelişmelerin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Patel, "Aklım bölgedeki insanlarda. Hızlı müdahalesinden ötürü polisimize minnettarım. Herkesten polisin tavsiyelari doğrultusunda hareket etmesini istiyorum" dedi.

@patel4witham tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Very concerned by ongoing incident at London Bridge. My thoughts are with all affected. I am grateful for the rapid response of our police and I urge everyone to follow their advice.Fotoğrafın Telif Hakkı @patel4witham@PATEL4WİTHAM

Londra Köprüsü tren ve metro istasyonları kapatıldı.

Polis Londralılardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

 

 

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