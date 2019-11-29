Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı: Bir kişi gözaltında, yaralılar var

Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

John McManus, "Londra Köprüsü'nde ilerliyor, güneyden kuzeye geçiyordum. Köprünün diğer tarafında bir kavga çıkmış gibiydi. Birkaç erkek, başka bir erkeğe saldırıyordu. Polis hızla bölgeye geldi. Bazıları silahlıydı. Bir kişiye ateş açtılar" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin yerel saatle 13:58'de bir bıçaklı saldırı ihbarı sonrası Londra Köprüsü yakınındaki bir bölgeye gittiği bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı ve yaralılar olduğu açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Johnson, polise ve acil servise hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra Köprüsü'ndeki gelişmelerin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Patel, "Aklım bölgedeki insanlarda. Hızlı müdahalesinden ötürü polisimize minnettarım. Herkesten polisin tavsiyelari doğrultusunda hareket etmesini istiyorum" dedi.

Londra Köprüsü tren ve metro istasyonları kapatıldı.

Polis Londralılardan bölgeden uzak durmalarını istedi.