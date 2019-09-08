Londra otobüsleri kahve ile çalışacak

İngiliz startup bio-bean, Londra'nın dizel otobüslerinde kullanılacak kahve bazlı biyolojik yakıt üretmek için Shell ve Argent Energy ile ortaklık kurdu.

Şirket, Londra'nın ulaşım otoritesi ile pilot proje başlatarak bir belediye otobüsünü bir yıl boyunca çalıştıracak temiz enerjiyi sağlayabilecek 6.000 litre kahve yağı üretti.

Bio-bean kurucusu Arthur Kay, yaptığı açıklamada "Atıkları keşfedilmemiş bir kaynak olarak yeniden düşünmeye başlarsak neler yapılabileceğinin harika bir örneğidir" dedi.

Startup, kafeler, restoranlar ve fabrikalardan kullanılmış kahve telvelerini toplayıp geri dönüşüm tesisine gönderiyor. Telveler kurutulduktan sonra, dizel otobüste değişiklik yapılmadan kullanılabilen B20 biyoyakıtını oluşturmak için kahve tozu diğer yakıtlarla harmanlanıyor.

Bio-bean, İngiltere'nin yılda 500.000 ton kahve telvesi ürettiğini ve bunun çoğunun zararlı sera gazı yayabilen depolama alanlarına atıldığını tahmin ediyor.

Şirket ayrıca ahşap kütüklere alternatif olarak şöminelerde ve sobalarda kullanılan "kahve kütükleri" satıyor.

Bio-bean, Londra'da kahve yağını kullanmaya devam etmek için "resmi bir anlaşma" bulunmadığını belirtti ancak hızlı bir şekilde yeni pazarlar ve uygulamalar bulmayı umuyor.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu projenin günde 400 milyon fincanla gezegende en fazla kahveyi içen ABD'de büyük bir genişleme potansiyel var" dedi.