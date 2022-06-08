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Londra Polis Teşkilatındaki

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ırkçılık ve kadın düşmanlığını protesto düzenledi
Londra Polis Teşkilatındaki

Protestocular, Wembley’de 6 Haziran 2020’de bıçaklanarak öldürülen iki kız kardeş Nicole Smallman (27) ve Bibaa Henry’nin (46) anısına, ölümlerinin ikinci yılında burada toplanarak yürüyüşe başladı.

Göstericiler, yürüyüş boyunca olay yerinde kardeşlerin cesetlerinin yanında öz çekim (selfie) yaparak, WhatsApp hesaplarından paylaşan iki polis memuru Deniz Jaffer ve Jamie Lewis ile Londra Polis Teşkilatını protesto etti.

Kadınların Eşitliği Partisi (WEP) tarafından düzenlenen gösteriye katılan protestocular, “Kadın düşmanlığına son”, “Yeter artık” yazılı pankartlar taşıdı ve “Irkçı polis”, “Siyahi kadınların hayatı değerlidir” sloganları attı.

Trafalgar Meydanı’nda göstericiler adına konuşan Simon Yasmin, İngiltere’de ırkçılık ve özellikle siyahi kadınlara yönelik düşmanlığın çok önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, Prens Harry’nin eşi Megan Markle’ın da maruz kaldığı ırkçı davranışların ardından bu ülkeden ayrıldığını söyledi.

WEP’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İki kız kardeşin öldürüldüğü 2020’den bu yana 200’den fazla kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti, on binlercesi tecavüz veya cinsel saldırıya uğradı. Bu esnada, politikacılar ve polis ise boş özürler diledi ve hangisinin daha çok suçlu olduğu konusunda birbiriyle tartıştı. Yeter artık. Geçtiğimiz iki yıl, bizi korumayı amaçlayan kurumlarda gerçek ve kalıcı bir değişiklik yapılması için büyük bir destek dalgasına tanık oldu.”

Polis teşkilatı, kardeşlerin ölümünün 2’nci yılında özür diledi

Metropolitan Polisi, başkent Londra’da 6 Haziran 2020’de bıçaklanarak öldürülen iki kız kardeşin ölümlerinin ikinci yılında açıklama yaptı.

Polis memurlarının cesetlerinin fotoğrafını çektiği kız kardeşlerin ailesi ve arkadaşlarından özür dilendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağladığımız hizmet düzeyi olması gereken standardın altındaydı ve şüphesiz sevdiklerinin yaşadığı sıkıntıyı daha da artırdı. Polis memurları Deniz Jaffer ve Jamie Lewis’in gerçekten aşağılık eylemleri için üzgünüz. Bu yüzden hapisteler. Londralıların polis teşkilatına olan güvenini yeniden inşa etmeye çalışırken, teşkilat içindeki kültürü ve standartları geliştirmek bizim için bir önceliktir.”

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