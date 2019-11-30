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Londra saldırganının 'terör' hükümlüsü olduğu ortaya çıktı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Cuma günü ölümlü saldırıyı düzenleyen kişinin, "terör" suçundan hüküm giydiği ve geçen yıl cezaevinden şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.
Londra saldırganının 'terör' hükümlüsü olduğu ortaya çıktı

Saldırının bir "terör vakası" olduğu açıklayan polis, saldırıyı düzenleyenin kimliğini 28 yaşındaki Usman Khan olarak belirledi.

Saldırganın Şubat 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik bombalı eylem planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıl tahliye edildiği, tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği kaydedildi.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı yazılı açıklamada, "Aralık 2018'de cezaevinden şartlı tahliye edildi ve tabi ki, soruşturmanın önemli bir kısmı bu saldırıyı nasıl düzenlediğine yoğunlaşıyor" dedi.

Neil Basu, "Soruşturmanın erken aşamalarında olsak da, şu anda saldırıyla ilgili aranan başka bir şüpheli yok" dedi.

Yetkililerin, Khan'ın yaşadığı, ülkenin ortasında yer alan Staffordshire'daki bir adreste arama yaptığı öğrenildi.

Neil Basu saldırganın üzerinde "sahte patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğunu kaydetmişti.

@bbcturkce tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Londra Köprüsü'nde polis bıçaklı saldırılar sonrası şüpheliyi öldürdü, ağır yaralılar var Fotoğrafın Telif Hakkı @bbcturkce@BBCTURKCE

Cuma günü kentin merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Khan, önce yoldan geçenler tarafından zapt edildi, ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.

Usman Khan, 28Telif hakkıWEST MİDLANDS POLİCE Image captionUsman Khan, 28

Basu, saldırının, yerel saatle 13:58'de Londra Köprüsü'nün kuzey ucundaki Fishmongers Hall isimli binada, Cambridge Üniversitesi'nin mahkûmların rehabilitasyonu ile ilgili düzenlediği konferansta başladığı, ardından köprüde devam ettiği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Zanlı da, çok sayıda öğrenci ve eski mahkûmun bulunduğu etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Londra polisi, halkı bölgeden uzak durmaya ve soruşturmaya yardımcı olabilecek herhangi bir bilgisi olanları kendileriyle iletişime geçmeye çağırıyor.

İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) Başkanı Simon Stevens, yaralılardan birinin durumunun kritik ancak stabil olduğunu, diğer bir kişinin hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Stevens, üçüncü kişinin hafif yaralandığını söyledi.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick Cuma günü, hayatını kaybedenlerin ya da yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Londra Köprüsü'nde yoldan geçenler saldırganı zapt ediyorTelif hakkıREUTERS Image captionLondra Köprüsü'nde yoldan geçenler saldırganı zapt ediyor

Ülkede 'terör' suçu mahkûmlarının erken tahliyesi ile ilgili tartışma başladı

Siyasiler saldırganı zapt etmeye çalışan vatandaşlara teşekkür ederken, ülkede "terör" suçlarından hüküm giyenlerin erken şartlı tahliye edilmesiyle ilgili tartışma da başladı.

Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesini toplayan Başbakan Boris Johnson, "Ciddi ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen mahkûmların erken tahliye edilmesine uzun zamandır karşı çıktığını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris JohnsonTelif hakkıEPA Image captionİngiltere Başbakanı Boris Johnson

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Brandon Lewis BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından, mahkûmların hapis süreleri ve şartlı tahliye koşullarının gözden geçirileceği sözünü verdi.

Ulusal Terörle Mücadele Güvenlik Ofisi'nin eski şefi Chris Philips, rehabilite olmamış cihatçıların topluma salındığı konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğunu söyledi.

'Balina dişini kaptı ve dışarıya koştu'

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise, saldırgana müdahale eden vatandaşların "olağanüstü bir kahramanlık sergilediğini" söyledi ve onlara teşekkür etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yoldan geçenlerin Khan'ı yere yatırdıkları, takım elbiseli bir kişinin de saldırgandan aldığı koca bir bıçakla ondan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Bir görgü tanığı, Fishmongers Hall isimli binada gerçekleşen etkinliğe katılan bir kişinin, duvarda asılı duran balina dişini kaparak, olaya müdahale etmek için dışarıya koştuğunu anlattı.

62 yaşındaki otobüs şoförü Mustafa Salih ise, Londra Köprüsü'ne yaklaştığında çok sayıda polisin bölgeyi kordon altına aldığını gördüğünü anlattı.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir polis yetkilisi bana geldi, 'Motorunu kapat, araçtan in ve koş' dedi" ifadelerini kullandı ve ardından kafasını kaldırdığında kendisine doğru gelmekte olan kalabalığı gördüğünü söyledi.

People fleeing from the sceneTelif hakkıPA MEDİA

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi ay başında bir seviye indirilerek, "ciddi"den "önemli" ye düşürülmüştü.

Bu seviye, saldırı ihtimalinin yüksek olmadığı, ancak bir saldırı düzenlenmesinin halen ihtimal dahilinde olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'de "terör" tehdit seviyesi 6 ayda bir Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından gözden geçiriliyor ve belirleniyor.

Londra Köprüsü Image captionLondra Köprüsü
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