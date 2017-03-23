Londra saldırısıyla bağlantılı 7 kişi gözaltında

Londra’da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İngiliz polisi operasyonlarına devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası dışında dün meydana gelen çifte saldırıda saldırganla birlikte beş kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılanan 40 kişi arasında üç polis memuru, birden fazla Fransız öğrenci, iki Romanyalı turist ve beş Güney Koreli turist olduğu bildirildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırının "terör saldırısı" olarak değerlendirildiği bildirildi. Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi sorumlusu Mark Rowley bu sabah yaptığı açıklamada İngilliz polisinin altı ayrı adreste düzenlenen operasyonlarda yedi kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Rowley, Birmingham ve başka şehirlerde terörle mücadele ekiplerinin aramalara devam ettiğini söyledi. Saldırganın tek başına hareket ettiğini belirten Rowley, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve saldırganın kimliğini şu aşamada açıklamayacaklarını ifade etti.

May: Terör uyarısı değişmeyecek

Başbakanlık makamının bulunduğu Downing Street'te de dün akşam Güvenlik Kabinesi toplanarak saldırıyla ilgili gelişmeleri ele aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırıyı "hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak niteledi.

Ancak saldırı sonrası ülkedeki terör uyarısının yükseltilmeyeceğini kaydeden May, saldırı riskinin uzun zamandır "ciddi" olarak sınıflandırıldığını ve değişen bir durum olmadığını belirtti.

Saldırganın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği bilgisini de doğrulayan May, Londra'nın en yoğun bölgesinde olan parlamento binasına yapılan saldırının İngiltere'nin demokrasi ve ifade özgürlüğü değerlerini hedef aldığını söyledi.

"Yarın sabah parlamento normal şekilde toplanacak," diyen May, Londralılara ve ziyaretçilere de seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep birlikte ilerleyeceğiz, teröre asla teslim olmayacağız ve asla nefret ve kötülüğün seslerinin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz."

Güvenlik önlemleri artırılacak

Londra Belediye Baştanı Sadiq Khan da sosyal medyadan bir video mesajı yayınlayarak terörün Londralıların gözünü hiçbir zaman korkutamayacağını söyledi.Khan, Londra'da güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve daha fazla silahlı ve silahsız polisin de sokaklarda görev yapacağını ifade etti.