Londra semalarında duran dev meme...

İngiltere’nin başkenti Londra’da, kadınların kamusal alanda bebek emzirme özgürlüğünü desteklemek için bir binanın üzerine şişme bir meme yerleştirildi.

Londra’nın Shoreditch bölgesinde yerleştirmeyi yapan reklam ajansı Mother London’dan yapılan açıklamada “Kamusal alanda bebeklerini emziren İngiltereli kadınların 2017’de hala izleniyormuş ve yargılanıyormuş gibi hissettiğine inanmak zor. Bu bizim anneler günü projemiz; her kadının ebeveynlik seçimleriyle ilgili suçluluk hissetmeden ve utanmadan, istedikleri yerde ve istedikleri şekilde çocuklarını emzirme hakkı için bir kutlama” denildi.

FACEBOOK ENGELLEMİŞTİ

Kadınların kamusal alanda bebek emzirmesi, özellikle son birkaç senedir birçok ülkede tartışma konusu oldu.

2014’te Facebook bebek emziren kadınların fotoğraflarını “çıplaklık ve pornografi” gerekçesiyle kaldırmış, ardından #FreeTheNipple (Meme Uçlarını Özgürleştir) kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın ardından Facebook’tan yapılan açıklamada, çıplaklık nedeniyle şikayet edilen fotoğrafları doğrudan kaldırmaktansa, hangi bağlamda paylaşıldıklarını inceleyip karar verecekleri açıklanmıştı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ KAMPANYA BAŞLATMIŞTI: EMZİRİRKEN MEMELERİNİZİ SAKLAMAYIN

İngiltere’de kamusal alanda emzirme tartışması, Aralık 2014’te Londra’da bir otelde bebeğini emziren kadından, bebeği ve memesini bir peçeteyle örtmesinin istenmesi üzerine başlamıştı. Bunun üzerine, otelin önünde 40 kadın bebeklerini emzirerek bu durumu protesto etmişti.

İngiltere Kamu Sağlığı Merkezi’nin 2 bin 300 kadınla yaptığı araştırmaya göre, yeni doğum yapan kadınların üçte biri kamusal alanlarda bebeklerini emzirmekten kaçınıyor, yüzde 21’i ise kamusal alanda emzirmelerini çevredekilerin istemediğini hissediyor. Her 10 kadından altısı, kamusal alanda emzirirken memesini saklıyor.

İngiltere toplumunun yüzde 77’si ise kadınların kamusal alanda rahatça emzirebilmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 18’si ise buna karşı çıkıyor.

Tartışmaların ardından 2015’te İngiltere’de hükümet, kadınların kamusal alanda rahatça emzirmeleri için ulusal bir kampanya başlatmıştı. Start4Life kampanyası, kadınlara emzirme konusunda destek olurken, toplumun da kamusal alanda emziren kadınları desteklemeleri için bilgilenmesini amaçlıyordu.