Londra Tatilindeki Aleyna Tilki İyice Çığırından Çıktı!

Güçlü sesiyle küçük yaşlardan itibaren kendini fark ettiren ve ilk çıkış yakaladığı günden bu yana hem sosyal medyanın hem de magazinin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Sesi ve seslendirdiği şarkılarıyla pop müziğinin iddialı isimleri arasında yer alan güzel şarkıcı, dünya starı olma hayallerini her fırsatta vurgularken son zamanlarda özel hayatıyla sık sık magazin gündemine düşen isimler arasında yer alıyor. Başarılı şarkı kariyerinin önüne geçen özel hayatı sebebiyle çeşitli eleştirilere de maruz kalan Aleyna Tilki, son olarak Uzi lakaplı bir rapçi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bu iddiaları ne yalanlayan ne de doğrulayan güzel şarkıcı, hakkında çıkan tüm haberlerden sonra soluğu Londra'da aldı.

Ünlü şarkıcıya tepki yağdı

Bir dönem Türkiye'de oyunculuk yapan ve sonrasında Londra'ya yerleşerek şarkıcılık kariyerini başlatan Serel Yereli, uzun yıllardır yaşamını yine Londra'da devam ettiriyor. Sosyal medyadan Serel Yereli ile iletişim halinde olan Aleyna Tilki de, geçtiğimiz günlerde bir süre Londra'da kalacağını duyurmuştu. Orada bir araya gelen ikili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekerken, Tilki'nin son paylaşımı ise olay oldu. Yatak odasından el hareketi çektiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan başarılı şarkıcıya, bu paylaşımları nedeniyle takipçileri tepkilerini ortaya koydu. Gelen eleştiriler arasında ise; ''Senden başka bir şey beklenemezdi zaten'' , ''Kafan mı güzel?'', ''Takipçilerine de saygın yok'' ve ''İyice zıvanadan çıktın'' gibi birbirinden eleştirel yorumlar yazıldı. Geçtiğimiz günlerde de iç çamaşırlı pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe yaptığı paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.