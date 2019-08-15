  • BIST 96.948
  • Altın 273,513
  • Dolar 5,5901
  • Euro 6,2324
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Londra Yardım Melekleri, kanser hastalarına yardım derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı

» »
Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Yaza Merhaba Yardım Gecesi etkinliği düzenledi. Gecede toplanan 2 bin 165 sterlin, derneğe bağışlandı.
Londra Yardım Melekleri, kanser hastalarına yardım derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı

Yardım gecesine KKTC Londra Temsilcisi Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dernekleri Federasyon Başkanı Jale Özer de katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen konserli yardım gecesinde, İbrahim Özduran, Kerem Ergen ile Anıl Göçen ve Orkestrası sahne aldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlikte yaptığı konuşmada; Londra Yardım Melekleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, derneğin kurulduğu yıllardan beri desteklerini hiç esirgemediklerini dile getirdi. Kocaismail, bağışlanan parayla 30 hastanın tedavi masraflarına katkı konulacağını ifade etti.

Kocaismail, toplanan kıyafetlerin de derneğe gönderildiğini ve hastalara şifa olduğunu belirterek “Desteklerini hiç esirgemeyen Londra’da yaşayan gönüllü dostlarımız, iyi ki varsınız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere çapında grip aşısı kampanyasını reddeden Müslümanlar, 'helal' aşı istiyor30 Temmuz 2019 Salı 11:13
  • İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı30 Temmuz 2019 Salı 10:57
  • Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı (Video)26 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşini devlet bakanı yaptı25 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
  • Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
  • Boris Johnson'ın karşı çıkmadığı 'İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması' halinde ne olur?24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  • Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu23 Temmuz 2019 Salı 16:25
  • Trump'tan Johnson'a tebrik.. "Muhteşem olacak"23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Son Dakika: İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson23 Temmuz 2019 Salı 14:12
  • Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti23 Temmuz 2019 Salı 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti