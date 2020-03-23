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Londra'da 18 yaşındaki genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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Londra'da 18 yaşındaki genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İngiltere'de dün açıklanan resmi rakamların ardından koronavirüsten ölenlerin sayısı  48 kişi artarak 5 bin 683'e yükseldi.

18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken , sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.

İngiltere Sağlık Örgütü, dün Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı göstererek "Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olması, salgın her geçen gün artış göstermesine neden olacak" açıklamasında bulundu .

Başbakan Johnson: 2 metre kuralına uyalım

Covid-19 sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birbirimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" dedi.  Johnson, yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayanlara daha sert önlemler alınacağını duyurdu. 

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