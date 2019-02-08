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Londra’da 19 kişinin yaşadığı eve şafak operasyonu

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Wembley’de polisin şafak baskını yaptığı 4 odalı evde 19 kişinin yaşadığı tespit edildi.
Londra’da 19 kişinin yaşadığı eve şafak operasyonu

Nathan Road’daki polisin yaptığı operasyonda yarı müstakil dört odalı bir evde toplamda 19 kişinin yaşadığı belirledi. Aralarında iki çocuğunda bulunduğu evde, kiracılar ev sahibine haftalık £1000 ödediklerini belirtti.

Berent Belediyesi lisans ekibi bir garajın yasa dışı bir şekilde iki yatak odasına dönüştürüldüşünü tespit etti.

19 kişinin  yaşadığı evde içerde ve bahçede olmak üreze bir çok çöp yığınıyla karşılaşan polis, ev sahibi hakkında gereken yasal işlemi başlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Konut ve Refah Kabine Üyesi olan Eleanor Southwood,  kiracaıların bu şekilde sömürülerek ayda £4000 gelir elde etmeye çalişan ev sahibinin büyük bir suç işlediğini ifade etti.

Southwood, bu şekilde insani koşulları kullanmaya çalişan ve onları sömürerek hareket eden ev sahiplerine karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Lisanlama programının dışına çıkan ev sahiplerinin belli standartları karşılaması gerektiğini belirten Southwood, ev sahipleri ve emlakçıların kanunları çiğnemesi gerektiğiini vurguladı.

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