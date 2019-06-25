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Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

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Londra’da ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nin 20 bin kişiyi buluşturduğu bildirildi.
Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı (UK Turkish Cypriot Trust)  tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, UK Turkish Cypriot Trust’ın organize ettiği festivalde Ziynet Sali de konser verdi.

Kuzey Londra’daki Lee Valley Athletics Centre’de düzenlenen festivale, yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Festivale Labour Party Enfield Milletvekili Bambos Charalambous, Edmonton Milletvekili Kate Osamor, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Konsolosu Çınar Ergin, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan da katıldı.

Kıbrıs mutfağının, el işlerinin, sanatın ve müziğin bir arada olduğu festivale, Kuzey Kıbrıs’tan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği heyetleri de katılarak destek verdi.

MÜZİK ŞÖLENİ VE HALK DANSLARI GÖSTERİLERİ

Kıbrıs Türklerinin örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri, yöresel oyunlarının sahneye taşındığı festivalde Tolga Oğuz yönetimindeki 16 kişilik Girne Genç Sanatseverler Derneği (Gençsad), gelin kınası, damat traşı ve testi oyununu sahneledi. Kıbrıslı ünlü sanatçı Ziynet Sali konser verdi.

Serel Yereli, Türkçe ve İngilizce eserlerini seslendirdi. Londra doğumlu genç yetenek Şifa Abdullah ve Ata Kaya’nın ardından solistler Soner Türsoy ve Serkan Kelebek eşliğinde Grup Kelebekler, Erdoğan Baca yönetiminde Kıbrıs Dörtlüsü ve Devrim Baca nezdindeki Major Band, sevilen eserlerini seslendirdi. Parodi sanatçısı Ertanç Hidayettin ve bir tiyatro grubu yöneticisi Fatoş Törer de mani okudu.

Sanat yaşamını aktif olarak sürdüren Osman Balıkçıoğlu, Kemal Deveci (zurna) ve Gökay Uçar (davul) çeşitli skeç ve gösteriler yaptı. Festivalde ayrıca el sanatları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, sergilenip satışa sunuldu.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde toplum temsilcileri ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen pek çok kurum ve firma stantlar açarak yerlerini aldı. Etkinliğin koordinatörlüğünü Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptı.

DENKTAŞ DA KATILDI, KIBRIS ŞARKISI SESLENDİRDİ

Etkinlikte DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da Kıbrıs’a ait bir şarkıyı seslendirdi.

HOROZOĞLU

Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Nafiya Horozoğlu, festivalin ticari kazanç amacıyla değil, gençleri kazanmak için düzenlendiğini vurguladı. “İngiltere’deki gençlerimizin asimilasyonu engellemek, gençlerimize kültürümüzü tanıtmak ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak artık davamızdır” diyen Horozoğlu, davanın “gelecek kavgası” olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Nafiya Horozoğlu, 2018 yılında gökkuşağı gibi farklı renklerden, görüşlerden ve kesimlerden oluşan köklü derneklerin bir araya gelmesiyle kurulan UK Turkish Cypriot Trust’ın bugün ise renklerini artırıp, gençlerle aydınlanarak yola devam ettiğini söyledi.

Festivale yaklaşık 20 bin kişinin katıldığına dikkat çeken Horozoğlu, festivalin ticari kazanç amacıyla değil, gençleri kazanmak için düzenlendiğini ifade etti. Horozoğlu, Kıbrıslı gençlerin kültür ve kimlikleri hakkında donanım sahibi olmaları, kültürlerini tanıyıp, yaşatmalarını istediklerini vurguladı.

“Bu halkın, özellikle gençlerin artık bir davası var, o da şudur; İngiltere’deki gençlerimizin asimilasyonu engellemek, gençlerimize kültürümüzü tanıtmak ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak” diyen Horozoğlu, bu davanın büyüklenenlerin değil, kültürü miras bırakan büyüklere hürmet edenlerin davası olduğunu belirtti. Horozoğlu, “Bu dava geleceğimizin kavgasıdır, var olma mücadelemizdir. Bu dava herkesi eşit bir şekilde gören ve hoşgörü ile kucaklayanların davasıdır. Bu dava etkiyi yetkide değil, hizmette görenlerin davasıdır. Bu dava muhabbettir, memleket sevgisidir. Bu dava bizim, bu kültür bizim, bu kimlik bizim. Hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Nafiya Horozoğlu, geleceğin teminatı olan gençlerin, Kıbrıs Türk kimliğini yaşatacağına dikkat çekerek, kültürüne sahip çıkacağını belirtti. “Hep birlikte daha güçlüyüz” mesajı veren Horozoğlu, güzel bir gelecek için davaya ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Horozoğlu, değerleri korumak, kültüre sahip çıkmak adına gençleri cesaretlendirip inançlarını besleyen herkese, KKTC Müteahhitler Birliğine, sponsorlarına, okullara, derneklere ve yemek standı açanlara teşekkür etti.

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