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Londra'da 5 binada yangın tahliyesi

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Londra'da 5 binada yangın tahliyesi
Londra’da yaklaşık 800 dairenin yer aldığı 5 yüksek bina, yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edilecek.

Kentin kuzeyindeki Camden Belediyesi, geçen hafta yanan ve en az 79 kişinin hayatını kaybettiği sosyal konut Grenfell Tower'la aynı cephe kaplamasının kullanıldığı tespit edilen 5 binanın bu gece boşaltılacağını duyurdu.

Chalcots Estate adlı sitede yer alan 4'ü 22, biri 18 katlı toplam 5 binada yaklaşık 800 daire bulunduğu aktarıldı.

Tahliye kararının, bina sakinlerinin talebi üzerine itfaiye tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından alındığı açıklandı.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde geçen hafta belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında en 79 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de evini kaybetmişti.

Grenfell Tower'daki yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

 

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