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Londra’da Askerler Hastanelerde Konuşlandırıldı

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Londra'da 200 askeri personel, Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının hızla artması sonucu zorda kalan NHS hastanelerini destekleyecek.
Londra’da Askerler Hastanelerde Konuşlandırıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin başkenti Londra'da Covid-19 pandemisinin yol açtığı personel sıkıntısı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerini desteklemek için 200 Silahlı Kuvvetler personelini hastanelerde konuşlandırdı.

40 askeri sağlık görevlisi ve 160 kişilik personelin üç hafta süreyle hsatanelerde görev yapacağı bildirildi.

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere'de çok sayıda hastane çalışanı da karantinaya girdi ve hastanelerde personel sıkıntısı alarm durumu vermeye başladı.

Askeri sağlık görevlileri hastalarla ilgilenecek ve askerler de hastanedeki idari görevleri üstlenecek.

Askerler, pandemi nedeniyle daha önce de ülkedeki çeşitli hastanelerde konuşlandırılmıştı. İngiltere genelinde yaklaşık 1800 askeri personel, halen pandeminin yarattığı yoğunluk nedeniyle hastanelere destek veriyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace pandemi boyunca askeri personelin değerini defalarca gösterdiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Covid-19’dan korumak için el ele çalışırken, NHS’deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de “Bir kez daha Silahlı Kuvvetler ihtiyacın en büyük olduğu bu dönemde başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım attı” dedi.

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