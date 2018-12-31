Londra’da bıçaklama: 1 yaralı, 39 şüpheli

30’lu yaşlarında olduğu söylenen adam, Hammersmith bölgesinde bulunan Fultham Palace sokağında ağır yaralı olarak bulundu.

Yaralanan adam olay yerinde sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, bıçaklanan adamın bir dükkanda çıkan tartışma sonrasında bir grup kadın ve erkek tarafından kovalandığını belirtti.

Şüphelilerin ise parti olduğu bir eve girdiği görüldü.

Polisler, ev partisinde bulunan insanlarla konuşmaya çalıştı fakat işbirliği yapamadıklarından dolayı hepsi şüpheli olarak tutuklandı.