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Londra’da bıçaklı saldırı: Dört kişi olay yerinde öldü

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir evde korkunç bir olay yaşandı... Bermondsey bölgesinde yaşanan olayda üç kadın ve bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Londra’da bıçaklı saldırı: Dört kişi olay yerinde öldü

İngiltere’nin başkenti haftaya korkunç bir olayla başladı… Londra’nın güneydoğusundaki Bermondsey’deki bir evde sabaha karşı çığlık seslerini duyan bölge sakinleri polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak şikayetin yapıldığı eve girerken evde dört insanı yerde ağır yaralı olarak buldu. Eve giren sağlık çalışanları bütün çabalarına karşılık 3’ü kadın 4 kişiyi yaşama döndüremedi.

Kurbanların bıçak darbeleriyle öldürüldüğü açıklanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İngiliz medyası, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İddiaya göre saldırgan ve diğer dört kişinin birbirini tanıdığı belirtilirken, polisin olay yerinde incelemelere devam ettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları çığlık seslerinin sabah 01.00 sularında duyulduğunu söyledi.

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