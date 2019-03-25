Londra'da bir milyon kişi Brexit karşıtı protestolar için sokağa çıktı, gazeteler yer vermedi

Cumartesi günü açıklanan sayıya göre bir milyon kişi Londra'daki Brexit karşıtı protesto eylemlerine katıldı. Eylemlerde Başbakan Theresa May ile hükümetinin Brexit sürecinde izlediği "başarısız" politika protesto edildi ve ikinci bir referandum talep edildi. Bu dev protesto birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında yer almadı.

Britanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden The Telegraph, The Times ve Daily Mail 24 Mart 2019 tarihli nüshalarının ilk sayfalarında Londra'daki protestolara hiç yer vermedi.

The Telegraph'ın ilk sayfasında pazar günü 4 ayrı haber ve bir karikatüre yer verildi. Manşette ise "Kabineye May'i kovun dendi" haberi ve radikal IŞİD'in yenilmesi yer aldı.

The Times da ilk sayfasında 3 haber ve bir karikatüre yer verirken 1 milyon kişinin katıldığı protestoya yer ayırmadı. D.Mail ilk sayfasında tek bir habere yer verdi.

Üç gazetenin de ilk sayfasında "Kabine darbesi" haberine yer verildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı gazetelerin protestolara ilk sayfasını kapamasına tepki gösterdi.

The Guardian tarafından çıkarılan The Observer gazetesi ise ilk sayfasının tamamını protestoya ayırdı.