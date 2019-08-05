Londra’da bir müzede 17 yaşındaki çocuk, altı yaşında çocuğu 10’uncu kattan attı

Britanya’nın başkenti Londra’daki Tate Modern Müzesi’nde, 17 yaşındaki bir çocuk altı yaşındaki bir çocuğu 10’uncu kattan aşağı attı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilirken; onu aşağı atan çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Müzenin beşinci katında bulunan çatıya düşten ve helikopter ile hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.

Yerel medyaya konuşan görgü tanığı Nancy Barnfield yaşananları şöyle anlattı: “Her yerde bizi takip etti. Çocuklarıma o adamdan uzak durmalarını söyledim. Çok garip davranıyordu. Ellerini sürekli arkasından tuttu, sadece insanları izliyordu. Bir an gözden kaybolduğunda, bir kadın, ‘Oğlum, oğlum’ diye bağırıyordu ve insanlar adamı tutuyordu.”

Kaçmasın diye tuvalete kilitlendi

Daha sonra çocuğu aşağı atan kişinin çevredekiler tarafından zapt edildiği ve kaçmasını engellemek için tuvalete kitlendiği belirtildi. Sağlık ekipleri ise çocuğa düştüğü çatı katında müdahale ederken; müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.