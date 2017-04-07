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Londra’da ilk kez Kuzey Kıbrıs’la ilgili festival düzenleniyor

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Londra’da ilk kez Kuzey Kıbrıs’la ilgili festival düzenleniyor
Londra’da 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde ilk kez “Kuzey Kıbrıs Festivali” (Festival of North Cyprus) düzenleniyor.

Festivale KKTC’den turizmciler, otelciler, üniversiteler, bankalar, hava yolu şirketleri, inşaat ve emlak şirketleri, sanayiciler ve sağlık sektöründen firmalar katılım gösterecek. Festivale Londra’dan da turizmciler ve bazı sektörlerin katılacağı kaydedildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteği ve North Cyprus UK Limited’in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan “Festival of North Cyprus” etkinliği için geri sayım başladı.

Londra’nın en prestijli fuar alanlarından olan ve Islington bölgesinde bulunan “The Business Design Center”da yer alacak olan festival, “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganı adı altında gerçekleştirilecek.

REKLAM ATAĞI...

Festivalin tanıtımı için bu ay içinde büyük bir reklam atağına geçileceği, ziyaretçi sayısını artırmak için otobüslere ve metrolara reklam panoları asılacağı, Türk gazetelerinde de reklam kampanyaları başlatılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, festivalle, Kuzey Kıbrıs’ı dünya turizm haritasına koyarak ülke turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı şekilde gelişmesini, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm destinasyonu olarak yurtdışında tüm sektörleriyle; turizmi, doğası, tarihi ve kültürüyle tanıtma ve pazarlamanın hedeflendiği kaydedildi. Etkinliğin, Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük yarar sağlamasının, ayrıca Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin dayanışma ruhunu geliştirmesinin amaçlandığı da belirtildi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DE YER ALACAK

Festival organizasyonunu üstlenen North Cyprus UK Direktörü Zorlu Cezaroğlu, festivale ilginin yoğun olduğunu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle Londra’da ilk kez gerçekleştirilecek festival için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Kıbrıs’a özgü el sanatları gibi çeşitli etkinliklerin de yer alacağı festivalle, “Londra’ya adeta Kıbrıs çıkarması yapmayı hedeflediklerini” söyleyen Cezaroğlu, etkinlikte yer almak isteyen firmaların kısa süre içerisinde yerlerini ayırmaları çağrısında bulundu.

Cezaroğlu, “Değerlerimize sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’a önemli bir köprü oluşturmak istiyoruz” dedi.

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