  • BIST 95.490
  • Altın 245,986
  • Dolar 5,9503
  • Euro 6,6692
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Londra'da kayıp Kıbrıslı Türk kadın olayında cinayet şüphesi

» »
Doğu Londra’daki bir evde, iki kadın cesedi bulundu...
Londra'da kayıp Kıbrıslı Türk kadın olayında cinayet şüphesi

Doğu Londra’da bulunan Canning Town bölgesinde, bir evin içerisinde iki kadın cesedi bulundu.

Geçen hafta Perşembe günü öğlen saatlerinde polise gelen bir ihbardan sonra, olay yerine intikal eden polis evde iki kadın cesedine ulaştı.


Evde bulunan iki cesetle ilgili soruşturma başlatan polis, henüz herhangi bir bulguya rastlamadığını aktardı.

Polis bulunan cesetlerin, ölüm sebebine ilişkin otopsi raporlarını beklediğini belirtti.

Aslen Lefkoşalı olan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Mary Jane Mustafa, en son geçen yıl Mayıs ayında bölgedeki bir markette görüldükten sonra sırra kadem basmış, o günden beri de İngiliz Polisi tarafından ‘kayıp’ ilan edilmişti.

Londra’nın East End bölgesinde bulunan Canning Town bölgesindeki eve baskın düzenleyen polis, evin sahibi ‘Ali’ isminde birisinin arandığını açıklarken, İngiliz The Sun Gazetesi, söz konusu şahsın, polisin baskın yaptığı gün ortalardan kaybolduğunu ve yakın bir arkadaşını arayıp ‘bazı kadınları öldürdüm’ dediğini yazdı. Yine gazeteye konuşan bölge sakinleri, kayıp kişinin, ev sahibi ile bölgede görüldüğünü dile getirdi.

Londra’da yaşayan Mary Jane Mustafa’nın 6 Mayıs 2018’den beri kayıp olduğu belirtiliyor.

67184.jpg

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliği: Londra'da aktivistler kendilerini metro trenlerine yapıştıracak15 Nisan 2019 Pazartesi 11:45
  • Corbyn'e uyarı: Ya yeni referandumu zorlarsın, ya da milyonlarca seçmeni kaybedersin14 Nisan 2019 Pazar 16:35
  • Son Dakika: Londra'da güvenlik alarmı13 Nisan 2019 Cumartesi 18:08
  • İngiliz komedyen, felç esprisinden 10 dakika sonra öldü13 Nisan 2019 Cumartesi 12:34
  • İngiltere'de bir girişimci: Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!12 Nisan 2019 Cuma 23:10
  • İngiltere’de aşırı sağcı Nigel Farage, Brexit Partisi kurdu12 Nisan 2019 Cuma 22:19
  • Wikileaks'in kurucusu Assange’ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi12 Nisan 2019 Cuma 11:28
  • İngiltere polisi WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına aldı. Julian Assange kimdir?11 Nisan 2019 Perşembe 14:24
  • İngiliz polisi Assange'ı gözaltına aldı11 Nisan 2019 Perşembe 12:45
  • Brexit 31 Ekim'e ertelendi11 Nisan 2019 Perşembe 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti