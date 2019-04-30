Londra'da kayıp Kıbrıslı Türk kadın olayında cinayet şüphesi

Doğu Londra’daki bir evde, iki kadın cesedi bulundu...

Doğu Londra’da bulunan Canning Town bölgesinde, bir evin içerisinde iki kadın cesedi bulundu.

Geçen hafta Perşembe günü öğlen saatlerinde polise gelen bir ihbardan sonra, olay yerine intikal eden polis evde iki kadın cesedine ulaştı.



Evde bulunan iki cesetle ilgili soruşturma başlatan polis, henüz herhangi bir bulguya rastlamadığını aktardı.

Polis bulunan cesetlerin, ölüm sebebine ilişkin otopsi raporlarını beklediğini belirtti.

Aslen Lefkoşalı olan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Mary Jane Mustafa, en son geçen yıl Mayıs ayında bölgedeki bir markette görüldükten sonra sırra kadem basmış, o günden beri de İngiliz Polisi tarafından ‘kayıp’ ilan edilmişti.

Londra’nın East End bölgesinde bulunan Canning Town bölgesindeki eve baskın düzenleyen polis, evin sahibi ‘Ali’ isminde birisinin arandığını açıklarken, İngiliz The Sun Gazetesi, söz konusu şahsın, polisin baskın yaptığı gün ortalardan kaybolduğunu ve yakın bir arkadaşını arayıp ‘bazı kadınları öldürdüm’ dediğini yazdı. Yine gazeteye konuşan bölge sakinleri, kayıp kişinin, ev sahibi ile bölgede görüldüğünü dile getirdi.

Londra’da yaşayan Mary Jane Mustafa’nın 6 Mayıs 2018’den beri kayıp olduğu belirtiliyor.