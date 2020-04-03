  • BIST 89.740
  • Altın 348,665
  • Dolar 6,6994
  • Euro 7,2247
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Londra'da koronavirüs'ten bir ölüm daha...Ersin Mehmet Soyalan hayatını kaybetti

» »
Londra'da koronavirüs'ten bir ölüm daha...Ersin Mehmet Soyalan hayatını kaybetti
Londra'da koronavirüs'ten bir ölüm daha...Ersin Mehmet Soyalan hayatını kaybetti

Koronavirüs Londra'da can almaya devam ediyor. 

Londra'da yaşayan Ersin Mehmet Soyalan koronavirüse yenik düştü. 

İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 33’e ulaştı

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil (92), Yıldıray Faik (62), Mustafa Ahmet (89), Kamil Ahmet - 87, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Güney Osman Tarzan (77), Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erodğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Balı (49), Tayfun Salih , Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin (82), Hatice Yusuf Veci (85), Salise Tolgay Demirağ (74), Türker Enver (64), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz ve Sündüz Yusuf Ramadan.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın03 Nisan 2020 Cuma 10:52
  • Rus askeri doktorlar İtalya’daki Kovid-19 kaynaklı ‘tuhaf’ ölümleri anlattı: Uykuya dalıp uyanmadılar03 Nisan 2020 Cuma 10:48
  • Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı03 Nisan 2020 Cuma 09:42
  • Kovid-19'a Karşı Küresel Dayanışma Kararı Bm Genel Kurulu'nda Kabul Edildi03 Nisan 2020 Cuma 09:34
  • Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları: Doğru bilinen 10 yanlış03 Nisan 2020 Cuma 09:32
  • Suni solunum cihazı Covid-19 hastaları için neden önemli? Nasıl çalışıyor?03 Nisan 2020 Cuma 09:30
  • Trump: "çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"03 Nisan 2020 Cuma 09:30
  • Koronavirüs haberi nedeniyle Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu03 Nisan 2020 Cuma 09:20
  • İstanbul’un simge yapıları otizm farkındalığı için maviye büründü03 Nisan 2020 Cuma 09:20
  • Fransa'da, Kovid-19 Aşısının Afrika'da Denenmesini İsteyen Doktorlara Tepki03 Nisan 2020 Cuma 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti