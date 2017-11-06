Londra’da liderler zirvesi: Konu cinsel taciz

Britanya parlamentosundaki taciz iddialarının ardından ‘Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü’ yayınlayan Başbakan Theresa May, bununla da yetinmedi ve konuyla ilgili liderler zirvesi toplayacağını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve biri Mahafazakar Parti diğeri İşçi Partisi’nden iki milletvekili geçen hafta adları cinsel taciz iddialarına karışınca istifa etmişti.

May dün taciz konusunda hassas olacakları konusunda milletvekillerini şöyle uyardı: “Güçlüler çok uzun bir süredir yetkilerini kötüye kullanabiliyor. Ve kurbanlarının konuşmaya cesareti olmadı. Çok dürüst olacağım. Geçmişte politik partiler bu konunun ehemmiyetini tam anlamamış olabilir. Ama ben bu konunun gelecekte net anlaşılması konusunda çok kararlıyım.”

Başbakan, parlamento çalışanlarının maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel taciz ve korkutmalara karşı yeni bir şikayet prosedürü üzerinde ortak bir karar verebilmek için, bu akşam diğer parti liderleriyle de bir toplantı yapacağını söyledi.