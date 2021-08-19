Londra’da Maraş İçin Protesto Eylemi Yapıldı

“Büyük Britanya Mağusalılar Derneği”nin Salı günü, İngiltere Başbakanlık konutu önünde Maraş için protesto eylemi gerçekleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dernekten yapılan açıklamaya göre eylemcilerin boyunlarına pankart astıklarını ve Türkiye ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’taki yeni oldu-bittilerini protesto ederek, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulmasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, eylemcilerin, Türkiye’yi “Kıbrıs topraklarının yüzde 37’sini işgal etmekten vazgeçmeye” ikna edemediği gibi, “yasadışı eylemlerine sessizce destek verdiğini” iddia ettikleri İngiltere Hükümeti’ni de protesto ettiklerini kaydetti.

Habere göre eylemciler açıklamalarında, BM Güvenlik Konseyi’nin son toplantısında İngiltere’nin tarafsız tutumunun hayal kırıklığı yarattığı ve böylelikle, Türkiye’nin yeni oldu-bittiler yaratmasının sessizce kabul ve teşvik edilmiş olduğunu öne sürdüler.

Dernek Başkanı Dr. Vasilis Mavru da eylemde yaptığı açıklamada, İngiltere’den garantör devlet olarak Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiklerini söyledi.

Mavru ayrıca, derneğin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve tüm milletvekillerine, Türkiye’nin Maraş’taki eylemlerini önlemek için gösterdikleri çabaya tam destek verdiğini belirtti.