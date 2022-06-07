  • BIST 2.648,12
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.6505
  • Euro 17.8291
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve başladı.

» »
İngiltere’nin başkenti Londra’da öğlen saatlerinden itibaren metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler yapılması talebi ile 24 saatlik greve başladı.
Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler talep ederek greve gitti.

Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma (RMT) Sendikası liderliğinde gidilen 24 saatlik grev, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamalarının sona ermesinin ardından başladı.

Londra genelinde bir çok metro istasyonu kapatılırken, greve yaklaşık 4 bin metro personeli katıldı.

Londra’da ulaşımdan sorumlu operatör firma olan Londra için Transport (TFL) firması tarafından yapılan açıklamada ise, 08.00 itibari ile yaşanacak ulaşım aksaklıkları ile alakalı Londralılara uyarıda bulundu.

Grevi, TFL’nin geçtiğimiz günlerde maliyetleri sebep göstererek 600 kişiyi işten çıkartmasının tetiklediği açıklandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’nin Ruanda’ya göndereceği sığınmacılar açlık grevine başladı03 Haziran 2022 Cuma 13:59
  • Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak03 Haziran 2022 Cuma 12:43
  • Johnny Depp - Amber Heard davası:03 Haziran 2022 Cuma 08:30
  • İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevine başladı03 Haziran 2022 Cuma 08:28
  • Tüm dünyanın gözü kulağı burada: Kraliçe’nin Platin Jübile’si başladı02 Haziran 2022 Perşembe 20:24
  • Buckingham’da ‘balkon fotoğrafı’: Kraliçe 2’nci Elizabeth tahtta 70’inci yılını kutluyor02 Haziran 2022 Perşembe 17:10
  • Protestocular, Kraliçe için düzenlenen askeri törenin ortasına daldı02 Haziran 2022 Perşembe 16:27
  • İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan mustarip olduğu tahmin ediliyor01 Haziran 2022 Çarşamba 22:31
  • İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ruanda’ya göndermeye başlıyor01 Haziran 2022 Çarşamba 19:41
  • Kraliçenin uçağına yıldırım çarptı01 Haziran 2022 Çarşamba 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti