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Londra’da metro hatları kısmen kapatılıyor

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Londra’da metro hatları kısmen kapatılıyor
Londra’da metro hatları kısmen kapatılıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.
Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.

İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.

Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “kesinlikle gerekli olmadığı sürece” ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.

Çoğu mağaza kapatılabilir

Öte yandan Sky News kanalı, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başkentteki çoğu mağazanın hafta sonu kapatılmasının planlandığını duyurdu.

Eczaneler ve süpermarketlerin daha sert tedbirler altında açık kalmasının beklendiği belirtilen haberde, ancak resmi olarak henüz bir karar alınmadığı kaydedildi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104’e ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526’ya çıktı.

Toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.

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