Londra'da Müslümanlara saldırı

Yeni Zelanda’daki cami katliamının hemen ardından İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğu kesiminde de 20 yaşlarında üç kişi, cami önündeki Müslümanlara çekiç ve sopalarla saldırdı.

"Müslümanlar terörist” diye bağıran saldırganlar daha sonra araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bir kişi, aracıyla saldırganların önüne kesti, kaçmalarını engellemek istedi ancak başarısız oldu. Polis 27 yaşında Asya kökenli bir kişinin saldırıda başından yaralandığını açıkladı.