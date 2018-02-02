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Londra’da Müslümanları hedef alan saldırganla ilgili karar

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Londra’da Müslümanları hedef alan saldırganla ilgili karar
Camiden çıkan kalabalığa araçla dalıp bir kişiyi öldüren, 12 kişiyi de yaralayan Darren Osborne, cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu

İngiltere’de, geçtiğimiz haziran ayında Müslümanların hedef alındığı saldırının faili, terör bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

48 yaşındaki Darren Osborne adlı saldırganın alacağı ceza bugün belli olacak.

Söz konusu olay 19 Haziran’da, başkent Londra’nın Finsbury Park bölgesinde meydana gelmişti. Osborne, kiraladığı kamyonetle teravih namazından çıkan kalabalığa dalmış, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 12 kişi de yaralanmıştı.

O esnada orada bulunan Finsbury Park Cami’nin imamı Muhammed Mahmud, yargının kararını olumlu karşılayarak şunları söyledi: “Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Hakim karşısına çıktı, suçlamaları yanıtladı ve işlediği suça göre yerinde bir ceza alacağına inanıyorum. Olması gerekenin en iyisi buydu.”

Saldırının düzenlendiği araçta Osborne’nın yazdığı, Müslümanları aşağılayan bir mektup bulunmuştu

Osborne savunmasında saldırıyı iki arkadaşıyla birlikte planladıklarını, aracı da Dave adında bir arkadaşının kullandığını ifade etti. Mahkeme bahsi geçen şahısların ‘hayali’ olduğuna hükmetti.

Osborne’nun, aşırı sağ ve ırkçı propagandalardan etkilendiği ve alkolik olduğu belirtildi.

Savcılık olayı terör eylemi olarak değerlendirdi.

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