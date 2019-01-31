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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Londra'da öldürülen Türk gencin babası: Oğlumu arkadaşları yoldan çıkarttı

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Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin'in bıçaklanarak öldürülmesi İngiltere basınında geniş yer buldu.
Londra'da öldürülen Türk gencin babası: Oğlumu arkadaşları yoldan çıkarttı

Times'ın cinayetle ilgili haberinde, baba Nusret Bilgin'in "bebeğim" diye andığı oğlunun "kötü arkadaşlar tarafından yoldan çıkarıldığı" yönündeki sözlerine yer veriliyor.

Gazete evine kısa bir mesafe uzaklıkta bisikletini sürerken saldırıya uğrayan Nedim Bilgin'in bu yıl Londra'da cinayete kurban giden 18 yaşından küçük ikinci genç olduğunu vurguluyor.

Times'a konuşan Nusret Bilgin, oğlunun ölüm haberini eski eşi Reziye'den aldığını söylüyor. Bilgin "Arkadaşları kötüydü. Beni dinlemedi, annesini de dinlemedi. Ama oğlum iyi bir çocuktu. Bazı arkadaşları korkunçtu, hep bazı sorunlar vardı. Sosyal hizmetler ona yardımcı olmak istiyordu." diyor.

Gazete, mahkeme kayıtlarının Nedim Bilgin'in geçen Ağustos'ta kamusal alanda saldırı silahı taşımak, kavga ve tehdit suçlamalarından yargılandığını gösterdiğini aktarıyor.

Bilgin'in ayrıca, şartlı tahliye için konulan olan bir gençlik merkezine gitmeme ve adı belirtilen dört gençle görüşmeme koşullarını ihlal etmekten mahkemeye çıktığı ve bir esrar bulundurma suçlamasının da düşürüldüğü kaydediliyor.

İki genç, olay yeri yakınında gözaltına alınırken, bir başka genç de evinde gözaltına alındı.crime scene

'Çetelerle ilgisi yoktu'

Bilgin'in bir arkadaşı da "Çok tatlı, bölgede sevilen biriydi. Etrafta çeteler var ama hiç çete üyesi olmadı. Tanıdığınız birinin başına böyle bir şey gelince şoke oluyorsunuz." diyor.

Guardian da, Nedim Bilgin cinayetini ilk sayfasından duyuruyor.

Haberde, saldırının ardından kaçmaya çalışan biri 16, diğeri 17 yaşında iki kişinin gözaltına alındığı, bu zanlılardan alınan bilgi doğrultusunda yakındaki bir adreste 18 yaşındaki bir gencin daha gözaltına alındığı belirtiliyor.

Guardian'ın haberinde ayrıca, polisin görgü tanıklarının kendilerine bilgi vermesi için yaptığı çağrılar da yer alıyor.

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