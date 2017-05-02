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Londra'da otobüsten zorla indirdikleri kadının çarşafını çıkartmaya çalıştılar

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Londra'da otobüsten zorla indirdikleri kadının çarşafını çıkartmaya çalıştılar
İslam karşıtlığının arttığı Avrupa'da skandal bir görüntü kaydedildi. Londra'da çarşaflı kadın, bindiği otobüsten zorla indirildi; ardından çevredekilerin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Aşırı sağcı adayların yükselişe geçmesiyle Müslüman düşmanlığının arttığı Avrupa'da skandal bir olay yaşandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüse binen çarşaflı bir kadın zorla indirildi.

KADININ ÇARŞAFINI YIRTMAYA ÇALIŞTILAR

İngiliz terörle mücadele birimlerinin otobüsten indirdiği iddia edilen kadın, çevredekilerin saldırısına uğradı. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde saldırganlar kadının çarşafını çıkarmaya çalışıyor.

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