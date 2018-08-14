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Londra'da parlamento binası bariyerlerine çarpan sürücü, 'terör eylemi' şüphesiyle tutuklandı

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İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.
Londra'da parlamento binası bariyerlerine çarpan sürücü, 'terör eylemi' şüphesiyle tutuklandı

Polis tarafından yapılan açıklamada Londra'da yerel saat ile 07.37'te bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

 

Aracın erkek sürücüsünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Öte yandan, yaşanan olayın ardından basın mensupları ve olay yerine yaklaşmaya çalışan kişiler ise 'Terör Eylemi polis şeridi' olarak da bilinen mavi şeritle çevrili alanın dışına çıkartıldı.

Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirildiğini ve 20'li yaşlarındaki sürücünün güney Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutulduğunu söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca sürücü için "Terör suçları şüphesiyle tutuklandı" ifadelerini kullandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sürücünün yanında başka birinin bulunmadığı ve aracında yapılan aramada herhangi bir silah bulunmadığı kaydedildi.

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