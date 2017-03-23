Londra'da parlamento önünde terör saldırısı

Londra’da parlamento binası önünde meydana gelen saldırıda dört kişinin öldüğü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, bölgede başka saldırganların bulunması olasılığına karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası yakınında düzenlenen saldırıda dört kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada biri saldırgan, biri polis memuru olmak üzere dört kişinin olayda öldüğü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mark Rowley, parlamentonun kapalı kalmaya devam ettiğini, bölgede başka saldırganların bulunmadığından emin olmak için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Saldırıda ölen polis memurunun parlamentoyu korumakla görevli polislerden olduğunu belirten Rowley, diğer kurbanların Westminster Köprüsü üzerindeki yayalar olduğunu söyledi. Rowley, "Şu aşamada sadece tek bir saldırgan var gibi görünüyor. Bu memnun edici bir durum. Ancak bu konuda fazla emin olmak budalalık olur" açıklaması yaptı.

Medyada yer alan haberlere göre olay, bir otomobilin parlamentonun yakınındaki Westminster Köprüsü'nde yayalara çarptıktan sonra parlamento önündeki demirlere çarparak durmasıyla gerçekleşmiş, saldırgan bir polis memurunu bıçakladıktan sonra polisler tarafından açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Londra polisi yaptığı açıklamada, Westminster Köprüsü üzerindeki olayın “başka bilgiler elde edilinceye kadar terör vakası olarak değerlendirildiğini” bildirmişti.Avam Kamarası Başkanı David Lidington, parlamento arazisi içinde bir polis memurunu bıçaklayan bir saldırganın polis tarafından vurulduğunu açıklamış, başka vakaların da bulunduğunu, ancak henüz kesin bilgiler vermek için erken olduğunu söylemişti.

Saldırı sırasında parlamentonun yakınındaki Westminster Köprüsü üzerinde bulunan bir görgü tanığı, 40'lı yaşlarda Asyalı görünümlü bir erkeğin elinde bir bıçakla parlamentoya doğru koştuğunu gördüğünü, ardından üç el silah sesi duyulduğunu ve bıçaklı kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördüklerini kaydetti.

Londra Ambulans Hizmetleri, Köprü üzerinde en az 10 kişiye müdahale edildiğini duyurdu. Ambulans Hizmetleri'nden yapılan açıklamada çok sayıda ekibin parlamento önündeki vakayla meşgul olduğu belirtilerek, 'çok acil' durumlar dışında ambulans hizmetlerinin aranmaması çağrısı yapıldı.

Polonyalı Bakan görgü tanığı

Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski, saldırı sırasında bir taksiyle Westminster'den ayrıldığını, takside e-postalarını kontrol ederken bir otomobilin metale çarpmasına benzer bir ses duyduğunu anlattı. Polonyalı Bakan, "Kafamı kaldırıp baktığımda kaldırımda bir kişi yatıyordu. Daha sonra sokakta ve kaldırımda yatan başka insanlar olduğunu gördüm. Toplamda en az beş kişi ağır yaralı görünüyordu" açıklamasını yaptı.

Olayın ardından parlamentonun kapatıldığı ve içindeki milletvekillerinin güvenliğe alındığı bildirildi. Başbakan Theresa May'in saldırıdan etkilenmediği açıklandı, ancak saldırı sırasında nerede olduğuna dair bilgi verilmedi. May'in saldırının yaşandığı saatlerde parlamentoda olduğu tahmin ediliyor.

Saldırı, İngiltere'nin terör önlemleri kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkeden gelen uçaklarda kabine büyük elektronik cihazlar alma yasağı koymasının ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyu yakından takip ettiklerini ve İngiliz yetkililere her tür yardıma hazır olunduğunu belirterek, Amerikan vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İngiltere'ye destek ve dayanışma mesajları verdi.