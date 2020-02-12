Londra'da resmi temaslarda UBP bayrağı

Başbakan Ersin Tatar'ın İngiltere ziyaretinde hem “Başbakanlık” hem de “UBP bayrağı” kullanılması dikkat çekti.

FOTOĞRAFI TAK SERVİS ETTİ

Tatar'ın Londra'da katıldığı ve bir konuşma yaptığı etkinlikte salonun her yerinden görülecek şekilde UBP bayrağı asıldı. "Başbakanlık'a ait temaslar" diyerek resmi haber ajansı TAK tarafından da servis edilen habere ait fotoğraflarda yer alan görüntüler "temasların" resmi mi, parti amaçlı mı olduğuna yönelik soru işaretleri oluşmasına neden oldu.