 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

Londra'da Suriye yürüyüşü

» »
Londra'da Suriye yürüyüşü
Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenlendi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye Dayanışması adlı sivil toplum örgütünün düzenlediği yürüyüş, başkent Londra’nın Oxford Caddesi’nden başladı.

Yaklaşık 500 göstericinin katıldığı eylemde, Suriye rejimi, Rusya, İran, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı.

"Esed’le yeter artık", "Sivilleri koruyun", "Suriye’deki İran işgalini durdurun" ve "6 yıl oldu, Suriyeliler hala barış ve özgürlük için mücadele ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"ya yürüdü.

Beşşar Esed rejiminin Mart 2011'de başlayan halk hareketlerine şiddet kullanarak müdahale etmesiyle patlak veren iç savaşta 6 yıl geri kaldı.

İç savaş yüzbinlerce Suriyelinin hayatına mal oldu, milyonlarcası da sığınmacı durumuna düştü.  Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 3 milyonu Türkiye’de bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gabriel: Türkiye sözünü tutmadı18 Mart 2017 Cumartesi 09:00
  • Bulgaristan: Türkiye'nin seçimimizi etkilememesi için önlem alıyoruz18 Mart 2017 Cumartesi 08:52
  • Eski İngiltere Maliye Bakanı Osborne Londra gazetesine genel yayın yönetmeni oldu18 Mart 2017 Cumartesi 08:51
  • Almanya belgesiz göçmenleri aksanından tanıyacak18 Mart 2017 Cumartesi 08:46
  • NATO'dan Türkiye ve Avusturya'ya itidal çağrısı17 Mart 2017 Cuma 15:59
  • Kentler ve sembolleri17 Mart 2017 Cuma 14:37
  • Merkel: Provokasyon yarışına girmeyeceğim17 Mart 2017 Cuma 14:35
  • İngiliz istihbaratı: Trump'ı dinlemedik17 Mart 2017 Cuma 11:20
  • "IMF'nin Paris ofisine bombalı mektup paketi Yunanistan'dan gönderildi"17 Mart 2017 Cuma 09:54
  • Eyfel Kulesi'nde 'nefes kesen maraton'17 Mart 2017 Cuma 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti