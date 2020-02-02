Londra'da 'terör bağlantılı' saldırı; saldırgan polis tarafından vuruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir kişi polis tarafından vuruldu.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadelerine yer verildi.

Tanıklar, saldırıdan hemen sonra üç el silah sesinin duyulduğunu ve insanların doktorlar tarafından tedavi edildiğini duyduklarını söyledi.

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