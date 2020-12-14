  • BIST 1.391
  • Altın 461,231
  • Dolar 7,8467
  • Euro 9,5379
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Londra'da vaka artışları nedeniyle büyük ihtimalle en sıkı önlem seviyesine geçilecek

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'nın, artan vaka sayıları nedeniyle büyük ihtimalle en yüksek kısıtlama seviyesi olan 3. aşamaya geçirileceği belirtiliyor.
Londra'da vaka artışları nedeniyle büyük ihtimalle en sıkı önlem seviyesine geçilecek

İngiltere'nin başkenti Londra'nın, artan vaka sayıları nedeniyle büyük ihtimalle en yüksek kısıtlama seviyesi olan 3. aşamaya geçirileceği belirtiliyor.

Bakanların ve yetkililerin, başkentteki Covid-19 vakası artışından "derin kaygı" duydukları bildiriliyor.

BBC Muhabiri Hugh Pym, milletvekillerine son verilerle ilgili bir brifing verildiğini ve 3. aşamaya geçişin çok büyük ihtimal olduğu ve bu kararın bugün bile verilebileceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Britanya, Pfizer’ın aşısını bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor07 Aralık 2020 Pazartesi 19:05
  • İngiltere, yeni göçmenlik sistemiyle Türkiye'den daha fazla kişiyi kabul edebilecek07 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
  • AB-İngiltere Müzakerelerinde Fikir Ayrılıkları Sürüyor06 Aralık 2020 Pazar 12:36
  • İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu04 Aralık 2020 Cuma 09:42
  • İngiltere, Biontech İle Pfizer'ın Geliştirdiği Kovid-19 Aşısının Yaygın Kullanımına Onay Verdi02 Aralık 2020 Çarşamba 14:50
  • İngiltere Ve Fransa Yasa Dışı Göçle Mücadele Anlaşması İmzaladı29 Kasım 2020 Pazar 12:46
  • 500 şişe içkiyi market raflarından alıp yere savurdu; tutuklandı27 Kasım 2020 Cuma 21:12
  • Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek22 Kasım 2020 Pazar 22:10
  • İngiltere Brexit sonrası için ikinci önemli ticaret anlaşmasını Kanada ile imzaladı21 Kasım 2020 Cumartesi 22:36
  • İngiliz Hava Yolu Şirketi Easyjet'ten Tarihi Zarar17 Kasım 2020 Salı 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti