Londra'da vaka artışları nedeniyle büyük ihtimalle en sıkı önlem seviyesine geçilecek

İngiltere'nin başkenti Londra'nın, artan vaka sayıları nedeniyle büyük ihtimalle en yüksek kısıtlama seviyesi olan 3. aşamaya geçirileceği belirtiliyor.

Bakanların ve yetkililerin, başkentteki Covid-19 vakası artışından "derin kaygı" duydukları bildiriliyor.

BBC Muhabiri Hugh Pym, milletvekillerine son verilerle ilgili bir brifing verildiğini ve 3. aşamaya geçişin çok büyük ihtimal olduğu ve bu kararın bugün bile verilebileceğini belirtti.