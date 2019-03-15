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Londra’da yaşayan Saner Mustafa’ya 5 yıl hapis cezası

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Londra’daki ikametgahında 200 bin sterlin değerinde uyuşturucu madde bulunan Saner Mustafa hapis cezasına mahkum edildi.
Londra’da yaşayan Saner Mustafa’ya 5 yıl hapis cezası

30 Ocak 2019’da Rosebery Avenue’deki bir yerleşim adresinde merdivenlerin altındaki bir dolapta toplamda 2kg’lık bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Maddi değeri 200 bin sterlinin üzerinde olan uyuşturucu maddenin Saner Mustafa adlı kişinin ikametgahında bulunduğu ve bunun yanı sıra Saner Mustafa’nın üzerinde bin pound nakit para bulunduğu belirtildi.

Suçlu olduğunu iddia edilen Saner Mustafa, Wood Gree’de mahkemeye çıkarıldı.

7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Saner Mustafa’nın cezası toplamda 5 yıla düşürüldü.

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