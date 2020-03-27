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Londra’daki araştırmacılar, koronavirüs salgınında daha erken ve katı önlemlerle 30 milyon can kaybının önlenebileceğini açıkladı

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Londra’daki araştırmacılar, koronavirüs salgınında daha erken ve katı önlemlerle 30 milyon can kaybının önlenebileceğini açıkladı
Londra’daki araştırmacılar, koronavirüs salgınında daha erken ve katı önlemlerle 30 milyon can kaybının önlenebileceğini açıkladı

Londra’daki Imperial College Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünya çapında ülkelerin koronavirüs salgınına karşı daha katı önlemler alması halinde 30 milyondan fazla can kaybının önlenebileceğini açıkladı.

Bu konuda hiçbir şey yapılmazsa bu yıl 40 milyon kişinin ölebileceği, ancak sosyal mesafe uygulaması ile bu sayının yarı yarıya azaltılabileceği belirtildi.

Her ülkede test, karantina ve sosyal mesafe gibi uygulamaların erken başlatılılması durumunda 38,7 milyon ölümün önüne geçilebileceği vurgulandı.

Araştırmada, gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs salgınından en fazla zarar göreceğine işaret edildi.

Çin ve gelişmiş ülkelerden verilerin farklı senaryolarda değerlendirildiği araştırmada, koronavirüs salgınının 202 ülkede sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

Imperial College Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan yapılan uyarı üzerine İngiltere'de hükümet koronavirüse karşı strateji değişikliğine gitmişti.

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